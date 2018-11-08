Одно из фанатских объединений "Спартака" продолжает бойкот

Движение белоозерских болельщиков "Спартака" отказывается поддерживать московский клуб и продолжает бойкот. Фанаты опубликовали обращение в Твиттере в связи с заявлением ультрас-группировок красно-белых о примирении с руководством "Спартака" и ситуации в клубе.

"Мы с большим уважением относимся к перечисленным коллективам, но вынуждены сообщить, что не входим в число красно-белых регионов, подписавшихся под заявлением", – написали болельщики в Твиттере.

Ранее группа коллективов фанатов "Спартака" подписалась под заявлением о прекращении бойкота в отношении руководства московского клуба. Среди них: "Школа", "Авангард", "Дружина", "Восход", "Спарта" и многие другие.

Странное заявление фанатов "Спартака". Почему его подписали не все

