Одним ударом Корниленко превзошел Кураньи и Бобра

Сергей Корниленко принес "Крыльям Советов" победу над "Анжи" (1:0) в шестом туре РПЛ и забил 51-й гол в чемпионатах России.

В списке бомбардиров-легионеров белорус поднялся на седьмое место, опередив немца Кевина Кураньи, выступавшего за "Динамо", и азербайджанца Назима Сулейманова, игравшего за "Аланию" и "Жемчужину". Рекорд принадлежит бразильцу Вагнеру Лаву, отметившемуся 85 точными ударами в 169 матчах за ЦСКА.

Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России Игрок Страна Годы Клубы Матчи Голы ВАГНЕР ЛАВ Бразилия 2006-2013 ЦСКА 169 85 ДАННИ Португалия 2005-2017 Динамо, Зенит 270 68 Сейду ДУМБЬЯ Кот-д’Ивуар 2010-2015 ЦСКА 108 66 Квинси ПРОМЕС Голландия 2014-2018 Спартак 115 59 ВЕЛЛИТОН Бразилия 2007-2012 Спартак 104 57 ХАЛК Бразилия 2012-2016 Зенит 97 55 Сергей КОРНИЛЕНКО Белоруссия 2008-2014, 2015-2017, 2018-н.в. Томь, Зенит, Рубин, Кр.Советов 160 51 Кевин КУРАНЬИ Германия 2010-2015 Динамо 123 50 Назим СУЛЕЙМАНОВ Азербайджан 1992-1998 Алания, Жемчужина 150 50

Кроме того, Корниленко вышел на второе место по голам за "Крылья Советов" в чемпионате России, обогнав Антона Бобра. От рекордсмена – Андрея Каряки – 35-летний белорусский форвард отстает на 19 голов.

Лучшие бомбардиры "Крыльев Советов" в чемпионатах России Игрок Страна Годы Матчи Голы Андрей КАРЯКА Россия 2000-2005 130 49 Сергей КОРНИЛЕНКО Белоруссия 2011-2014, 2015-2017, 2018-н.в. 113 30 Антон БОБЕР Россия 2000-2012 274 29 Гарник АВАЛЯН Армения 1993-1998 187 28 Зураб ЦИКЛАУРИ Россия 1993, 1995-2000 154 27 Андрей ТИХОНОВ Россия 2001-2004, 2008 126 26 Виталий САФРОНОВ Россия 1994, 1996-1999 116 25 Робертас ПОШКУС Литва 2002-2005 80 24

Кирилл БУРДАКОВ