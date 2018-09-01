16:58 | Футбол — РПЛ

Одним ударом Корниленко превзошел Кураньи и Бобра


Сергей Корниленко принес "Крыльям Советов" победу над "Анжи" (1:0) в шестом туре РПЛ и забил 51-й гол в чемпионатах России.

В списке бомбардиров-легионеров белорус поднялся на седьмое место, опередив немца Кевина Кураньи, выступавшего за "Динамо", и азербайджанца Назима Сулейманова, игравшего за "Аланию" и "Жемчужину". Рекорд принадлежит бразильцу Вагнеру Лаву, отметившемуся 85 точными ударами в 169 матчах за ЦСКА.

Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России

Игрок   Страна Годы     Клубы  Матчи  Голы

ВАГНЕР ЛАВ Бразилия 2006-2013    ЦСКА    169         85

ДАННИ  Португалия      2005-2017     Динамо, Зенит               270         68

Сейду ДУМБЬЯ Кот-д’Ивуар   2010-2015           ЦСКА    108         66

Квинси ПРОМЕС Голландия     2014-2018           Спартак              115         59

ВЕЛЛИТОН Бразилия   2007-2012           Спартак              104         57

ХАЛК Бразилия               2012-2016           Зенит   97           55

Сергей КОРНИЛЕНКО  Белоруссия       2008-2014, 2015-2017, 2018-н.в.              Томь, Зенит, Рубин, Кр.Советов       160         51

Кевин КУРАНЬИ             Германия           2010-2015           Динамо              123         50

Назим СУЛЕЙМАНОВ  Азербайджан  1992-1998           Алания, Жемчужина   150         50

 

Кроме того, Корниленко вышел на второе место по голам за "Крылья Советов" в чемпионате России, обогнав Антона Бобра. От рекордсмена – Андрея Каряки – 35-летний белорусский форвард отстает на 19 голов.

Лучшие бомбардиры "Крыльев Советов" в чемпионатах России

Игрок   Страна Годы     Матчи  Голы

Андрей КАРЯКА             Россия 2000-2005           130         49

Сергей КОРНИЛЕНКО  Белоруссия       2011-2014, 2015-2017, 2018-н.в.              113         30

Антон БОБЕР    Россия 2000-2012           274         29

Гарник АВАЛЯН              Армения            1993-1998           187         28

Зураб ЦИКЛАУРИ          Россия 1993, 1995-2000               154         27

Андрей ТИХОНОВ         Россия 2001-2004, 2008               126         26

Виталий САФРОНОВ    Россия 1994, 1996-1999               116         25

Робертас ПОШКУС        Литва   2002-2005           80           24

Кирилл БУРДАКОВ

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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