Одним ударом Корниленко превзошел Кураньи и Бобра

Сергей Корниленко принес "Крыльям Советов" победу над "Анжи" (1:0) в шестом туре РПЛ и забил 51-й гол в чемпионатах России.
В списке бомбардиров-легионеров белорус поднялся на седьмое место, опередив немца Кевина Кураньи, выступавшего за "Динамо", и азербайджанца Назима Сулейманова, игравшего за "Аланию" и "Жемчужину". Рекорд принадлежит бразильцу Вагнеру Лаву, отметившемуся 85 точными ударами в 169 матчах за ЦСКА.
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Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России
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Игрок Страна Годы Клубы Матчи Голы
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ВАГНЕР ЛАВ Бразилия 2006-2013 ЦСКА 169 85
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ДАННИ Португалия 2005-2017 Динамо, Зенит 270 68
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Сейду ДУМБЬЯ Кот-д’Ивуар 2010-2015 ЦСКА 108 66
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Квинси ПРОМЕС Голландия 2014-2018 Спартак 115 59
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ВЕЛЛИТОН Бразилия 2007-2012 Спартак 104 57
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ХАЛК Бразилия 2012-2016 Зенит 97 55
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Сергей КОРНИЛЕНКО Белоруссия 2008-2014, 2015-2017, 2018-н.в. Томь, Зенит, Рубин, Кр.Советов 160 51
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Кевин КУРАНЬИ Германия 2010-2015 Динамо 123 50
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Назим СУЛЕЙМАНОВ Азербайджан 1992-1998 Алания, Жемчужина 150 50
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Кроме того, Корниленко вышел на второе место по голам за "Крылья Советов" в чемпионате России, обогнав Антона Бобра. От рекордсмена – Андрея Каряки – 35-летний белорусский форвард отстает на 19 голов.
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Лучшие бомбардиры "Крыльев Советов" в чемпионатах России
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Игрок Страна Годы Матчи Голы
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Андрей КАРЯКА Россия 2000-2005 130 49
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Сергей КОРНИЛЕНКО Белоруссия 2011-2014, 2015-2017, 2018-н.в. 113 30
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Антон БОБЕР Россия 2000-2012 274 29
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Гарник АВАЛЯН Армения 1993-1998 187 28
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Зураб ЦИКЛАУРИ Россия 1993, 1995-2000 154 27
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Андрей ТИХОНОВ Россия 2001-2004, 2008 126 26
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Виталий САФРОНОВ Россия 1994, 1996-1999 116 25
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Робертас ПОШКУС Литва 2002-2005 80 24
Кирилл БУРДАКОВ