"Один за всех – и все за одного!". "Спартак" опубликовал фото из раздевалки

"Спартак" опубликовал фото после победного матча 15-го тура чемпионата России над "Локомотивом" (2:1). Голы у красно-белых в первом тайме забил полузащитник Денис Глушаков и нападающий Луиз Адриану.

"Спартак" одержал вторую победу подряд в чемпионате России с момента назначения Олега Кононова на пост главного тренера. Красно-белые вышли на 4-е место, догнав по очкам "Локомотив".