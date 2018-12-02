21:23 | Футбол — РПЛ

"Один за всех – и все за одного!". "Спартак" опубликовал фото из раздевалки

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"Спартак" опубликовал фото после победного матча 15-го тура чемпионата России над "Локомотивом" (2:1). Голы у красно-белых в первом тайме забил полузащитник Денис Глушаков и нападающий Луиз Адриану.

"Спартак" одержал вторую победу подряд в чемпионате России с момента назначения Олега Кононова на пост главного тренера. Красно-белые вышли на 4-е место, догнав по очкам "Локомотив".

 

Спартак - Локомотив

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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