"Один за всех – и все за одного!". "Спартак" опубликовал фото из раздевалки

"Спартак" опубликовал фото после победного матча 15-го тура чемпионата России над "Локомотивом" (2:1). Голы у красно-белых в первом тайме забил полузащитник Денис Глушаков и нападающий Луиз Адриану.
"Спартак" одержал вторую победу подряд в чемпионате России с момента назначения Олега Кононова на пост главного тренера. Красно-белые вышли на 4-е место, догнав по очкам "Локомотив".
"Один за всех – и все за одного!" 🔴⚪️🔥💪🏻#СпартакЛокомотив – 2:1 pic.twitter.com/07PSeGJVhJ– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 2 декабря 2018 г.
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Олег Кононов - это тот тренер, который нужен "Спартаку"?
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