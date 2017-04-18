Одил Ахмедов: "Смолов чуть-чуть опоздал. Нужно было уезжать из России в прошлом году"

Полузащитник "Шанхай Шанган" Одил Ахмедов заявил, что нападающий "Краснодара" Федор Смолов опоздал с переездом в европейский чемпионат. Он считает, что частые травмы россиянина могут отпугнуть потенциальных покупателей. В текущем сезоне Смолов провел 25 матчей в клубных турнирах и забил 20 мячей.

– Один из китайских клубов предлагал Смолову зарплату в 10 миллионов евро в год, но Федор отказался. Верите?

– Мы не общались на эту тему, – цитирует еженедельник "Футбол" Ахмедова. – У всех свои дороги. Возможно, он в другой клуб хотел.

– Летом вроде бы собирается в Германию.

– Немецкий чемпионат ему однозначно подойдет. Но мне кажется, Смолов чуть-чуть опоздал. Надо было уезжать в прошлом году, когда он был на пике формы и очень много забивал. В последнее время слишком часто получает травмы, это может отпугнуть потенциальных покупателей.

– Можно сказать, что Смолов – самый талантливый нападающий, с которым вам приходилось играть?

– Сложно давать оценки другим футболистам, когда ты выступал в одной команде с Это’О. Это не футболист – бог. Вы помните, когда Смолова по-настоящему прорвало? Вскоре после того, как он поиграл в "Анжи" с Самюэлем.