21:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Одил Ахмедов: "Шалимов сказал мне: "В середине поля для тебя места нет. Без шансов"

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Полузащитник "Шанхай Шангана" Одил Ахмедов рассказал, почему принял решение покинуть "Краснодар" и согласился на предложение китайского клуба. 29-летний футболист выступал за российскую команду с 2014 по 2016 год.

– За те несколько месяцев, что Игорь Шалимов руководил командой, мы с ним общались всего раз, – цитирует еженедельник "Футбол" Ахмедова. – Во время этой встречи тренер сказал: "В середине поля для тебя места нет. Без шансов".

– Как объяснил?

– Наверное, ему не понравился мой стиль игры в середине поля. Что тут сказать? У каждого тренера свое видение футбола. При Шалимове я почти не играл на своем месте. Меня выпускали то слева, то справа, и я приносил куда меньше пользы, чем мог бы. Я центральный полузащитник! На фланге моя эффективность снижается раза в два. После этого разговора с тренером я и решил уйти. Просто проанализировал ситуацию и понял, что в 2017 году ничего для меня в "Краснодаре" не изменится.

Дополнительная информация

https://www.ftbl.ru/point/odil-axmedov-shalimov-skazal-v-seredine-polya-dlya-tebya-mesta-net-bez-shansov/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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tigana.1982

Шалимов не тренер, но и Ахмедов последний год сильно сдал. Так что все закономерно.

23:13

rusfed 2.0

Откровенно говоря, и Ахмедов оказался для Краснодара пустой тратой немалых денег

22:26

Lars Berger

Шалимов - не тренер.

22:09

Андрей Краснодарский

Интересно, как долго Арутюнян продержит Шалимова???

22:05

shpasic

и правильно сделал, что ушёл, а не стал на лавке сидеть. жаль только, что РПЛ потеряла сильного игрока.

21:51

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