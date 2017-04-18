Одил Ахмедов: "Шалимов сказал мне: "В середине поля для тебя места нет. Без шансов"

Полузащитник "Шанхай Шангана" Одил Ахмедов рассказал, почему принял решение покинуть "Краснодар" и согласился на предложение китайского клуба. 29-летний футболист выступал за российскую команду с 2014 по 2016 год.
– За те несколько месяцев, что Игорь Шалимов руководил командой, мы с ним общались всего раз, – цитирует еженедельник "Футбол" Ахмедова. – Во время этой встречи тренер сказал: "В середине поля для тебя места нет. Без шансов".
– Как объяснил?
– Наверное, ему не понравился мой стиль игры в середине поля. Что тут сказать? У каждого тренера свое видение футбола. При Шалимове я почти не играл на своем месте. Меня выпускали то слева, то справа, и я приносил куда меньше пользы, чем мог бы. Я центральный полузащитник! На фланге моя эффективность снижается раза в два. После этого разговора с тренером я и решил уйти. Просто проанализировал ситуацию и понял, что в 2017 году ничего для меня в "Краснодаре" не изменится.
Дополнительная информация
https://www.ftbl.ru/point/odil-axmedov-shalimov-skazal-v-seredine-polya-dlya-tebya-mesta-net-bez-shansov/
tigana.1982
Шалимов не тренер, но и Ахмедов последний год сильно сдал. Так что все закономерно.
23:13
rusfed 2.0
Откровенно говоря, и Ахмедов оказался для Краснодара пустой тратой немалых денег
22:26
Lars Berger
Шалимов - не тренер.
22:09
Андрей Краснодарский
Интересно, как долго Арутюнян продержит Шалимова???
22:05
shpasic
и правильно сделал, что ушёл, а не стал на лавке сидеть. жаль только, что РПЛ потеряла сильного игрока.
21:51