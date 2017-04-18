Одил Ахмедов: "Шалимов сказал мне: "В середине поля для тебя места нет. Без шансов"

Полузащитник "Шанхай Шангана" Одил Ахмедов рассказал, почему принял решение покинуть "Краснодар" и согласился на предложение китайского клуба. 29-летний футболист выступал за российскую команду с 2014 по 2016 год.

– За те несколько месяцев, что Игорь Шалимов руководил командой, мы с ним общались всего раз, – цитирует еженедельник "Футбол" Ахмедова. – Во время этой встречи тренер сказал: "В середине поля для тебя места нет. Без шансов".

– Как объяснил?

– Наверное, ему не понравился мой стиль игры в середине поля. Что тут сказать? У каждого тренера свое видение футбола. При Шалимове я почти не играл на своем месте. Меня выпускали то слева, то справа, и я приносил куда меньше пользы, чем мог бы. Я центральный полузащитник! На фланге моя эффективность снижается раза в два. После этого разговора с тренером я и решил уйти. Просто проанализировал ситуацию и понял, что в 2017 году ничего для меня в "Краснодаре" не изменится.