Одил Ахмедов: "Поступают предложения от китайских клубов, но пока я игрок "Краснодара"

Полузащитник "Краснодара" Одил Ахмедов отметил, что ничего не потеряет, если перейдет в один из китайских клубов. Однако, по его словам, пока он является игроком "Краснодара". Ранее появилась информация, что 29-летний игрок уже подписал контракт с "Шанхай Шанган".

- Действительно, поступают предложения от китайских клубов, но на данный момент я являюсь игроком "Краснодара", – цитирует Ахмедова Sports.uz. – В осуществлении трансфера многое будет решать именно клуб. Но в будущем, в каком клубе буду играть, решать будем всей семьей. В футболе бывают моменты, когда пора менять атмосферу. Думаю, в этом году настал тот самый период, когда что-то пора менять. Если китайцы настроены серьезно и они заплатят предложенную сумму, то "Краснодар" согласится.



Если бы все зависело только от меня, то я бы вам все рассказал. У меня нет пока никакого представления. Все будет уже после того, как все решится. В чемпионат Китая привлекаются сильнейшие футболисты мира, благодаря чему растет качество футбола. Думаю, если буду там выступать, то от этого хуже точно не будет.