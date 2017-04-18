22:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Одил Ахмедов: "Краснодару" нужен по-настоящему чемпионский тренер"

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Полузащитник "Шанхай Шанган" Одил Ахмедов заявил, что "Краснодару" нужен тренер, способный поднять боевой дух команды. Футболист отметил, что экс-наставник российского клуба Олег Кононов не мог психологически восстановить игроков после поражений.

– Команда недостаточно сильна психологически, – цитирует еженедельник "Футбол" Ахмедова. – Мне кажется, "Краснодару" нужен по-настоящему чемпионский тренер. Такой, который умеет поднять боевой дух команды после поражения и поддержать футболиста в сложной ситуации.

– Кононов не такой?

– Когда команда проигрывала, Кононов не мог психологически восстановить ребят. На второй год его работы мы показывали очень качественный футбол и реально претендовали на попадание в Лигу чемпионов, но в самой концовке сезона занервничали и посыпались.

Дополнительная информация

https://www.ftbl.ru/point/odil-axmedov-shalimov-skazal-v-seredine-polya-dlya-tebya-mesta-net-bez-shansov/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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grroznyi85

На Слуцкого намекает что-ли?)))

22:48

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