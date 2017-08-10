Одил Ахмедов: "Думаю, в Россию я больше не вернусь. И Халк тоже"

Нападающий "Шанхай Шанган" Одил Ахмедов заявил, что ранее получал предложения от лондонского "Арсенала" и "Ниццы", но в обоих случаях его не отпустили клубы - "Анжи" и "Краснодар". По словам форварда, после Китая он не собирается возвращаться в Россию.

- В 2011 году я мог перейти в "Арсенал", - приводит 8news слова Ахмедова. - Конечно, я был за, кто не хочет поиграть в таком клубе? Но я тогда подписал контракт с "Анжи", и махачкалинцы не отпустили меня. Потому что как раз собирались создать клуб европейского уровня.

Еще пару лет назад было предложение из клуба АПЛ. Ну а недавно звала к себе "Ницца". "Краснодар" ведь играл с этой командой в Лиге Европы. Видимо, после этих матчей французам я и приглянулся. По окончании сезона "Ницца" вышла на "Краснодар" с предложением.

Но, к сожалению, у меня был действующий контракт с "Краснодаром", а трансферная сумма российский клуб не устроила. Я с пониманием ко всему отношусь. Мой трансфер в Китай устроил всех – в том числе "Краснодар". Ну ведь лучше продать своего игрока за 5 миллионов, а не за 500 тысяч, правильно?

Думаю, что в Россию я больше не вернусь. После "Шанхая" уже и на родине хочется поиграть. Если честно, Халк, мне кажется, тоже не вернется.