Очевидец: "Компания Кокорина и Мамаева в восемь утра распивала крепкие напитки, запивая их пивом"

Очевидец драки с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева в одном из московских кафе заявила, что компания футболистов сразу показалась ей подозрительной.

- Я была в этом кафе, а напротив меня сидела эта компания, - сказала Екатерина Навроцкая в интервью Первому каналу. - Подумала, что добром это не кончится. Люди в восемь утра пили крепкие напитки, запивали пивом... Мне они показались подозрительными, будто бы из 90-х... Я решила, что лучше удалиться и села в другую часть кафе.

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они были помещены в СИЗО "Бутырка".

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