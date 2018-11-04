"Очередной шаг к победе в чемпионате России". Нету говорит по-русски

Защитник "Зенита" Луиш Нету впервые дал комментарий на русском языке после победы в домашнем матче 13-го тура чемпионата России над "Ахматом" (2:1). Футболист начал отвечать на вопросы на английском языке, а под конец продемонстрировал свои знания в русском.

– "Зенит" хорошо изучил организацию игры "Ахмата", – рассказал Нету клубному телевидению. – Во втором тайме мы играли по счету. В чемпионате все серьезно настраиваются на "Зенит". Когда график матчей в режиме через два дня на третий, безусловно, это не просто. Необходимо набирать очки и побеждать. Самоотдача каждого на поле помогает добиваться поставленных целей.

Затем Нету попытался оценить результат матча с "Ахматом" на русском:

– Не самая хорошая игра была сегодня в исполнении "Зенита", но я думаю, что наша команда заработала важные три очка, – сказал Нету. – Очередной шаг к победе в чемпионате России.

Луиш Нету: "Все команды в России хотят обыграть „Зенит“"



Интервью защитника после матча #ЗенитАхмат pic.twitter.com/OybgX5XR2v – ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 4 ноября 2018 г.

"Зенит" после 13 встреч занимает первое место в РПЛ, имея в своем активе 31 очко. Ближайший преследователь – "Локомотив" с 24 баллами после 13 матчей.