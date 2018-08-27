"Очень безобразно. Не понимаю, почему друзей-товарищей назначают". Тихонов - о судействе в матче с "Енисеем"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов прокомментировал работу судейской бригады во главе с Михаилом Вилковым на матче пятого тура российской премьер-лиги с "Енисеем" (0:1). С 34-й минуты самарцы играли в меньшинстве после удаления полузащитника Олега Ланина.

- Дело даже не в удалении. Некоторые моменты были очень сильно вопиющие, - сказал Тихонов в эфире телеканала "Матч Премьер". - Кичин прыгает с двух ног под Соболева. А судья даже желтую карточку не дает. Я считаю, что арбитр безобразно судил сегодня. Очень безобразно.

Мы пропустили по-футбольному, вопросов нет. Но были моменты, когда Обрадович ныряет в штрафной, но ему не дают карточки. Кичин с двух ног прыгает - это прямая красная, но даже желтой не дает. Зато дает карточку, когда придержали немного футболиста, а тот отмахнулся. Он как бежал, даже не сбил его, ну да чуть-чуть придержал, но кто не придерживает?

Я считаю, что сегодняшнее судейство было безобразием. Я лично не понимаю, почему друзей-товарищей назначают. Один на лавке сидит из Нижнего Новгорода (Игорь Егоров, начальник команды "Енисей". - Прим. "СЭ"), а другой судит (Михаил Вилков, воспитанник Игоря Егорова, был назначен экс-арбитром из Саранска, главой департамента судейства и инспектирования РФС Александром Егоровым. - Прим. "СЭ"). Я этого не понимаю, пускай все слышат, пускай подумают. Пусть разбираются. Так нельзя оставлять.

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