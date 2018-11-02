Обыграть "Спартак" в чемпионате или пройти в Олимп-Кубке России? Вот что ответил Панюков

Нападающий "Урала" Андрей Панюков поделился ожиданиями в преддверии гостевого матча 13-го тура чемпионата России против "Спартака".

– Команда подходит к матчу со "Спартаком" в боевом настрое, все успели восстановиться после тяжелой игры с "Нижним Новгородом" в Олимп-Кубке России, так что подготовка идет по плану, - приводит UralSport слова Панюкова.

– Как оцените шансы "Урала" на победу в воскресной игре со "Спартаком"?

– Сложно говорить о шансах в таких матчах. Шансы будут как у нас, так и у "Спартака", но я уверен, что игра будет очень интересной для болельщиков.

– Если бы стоял выбор: победа в воскресном матче или выход в полуфинал Олимп-Кубка России?

– Провокационный вопрос (смеется). Хотелось бы обыграть "Спартак" и в чемпионате, и пройти их в Олимп-Кубке России.

– Будет ли этот матч носить для вас принципиальный характер?

– На самом деле очень жду этой встречи, хочу сыграть против "Спартака", но настрой будет такой же как и на любую другую команду.

"Урал" (13 очков) занимает 12-е место в чемпионате России после 12 туров. "Спартак" располагается на пятой строчке с 19 очками.

Матч "Спартак" – "Урал" пройдет в воскресенье, 4 ноября, на стадионе "Открытие Арена", начало – в 19.00 (мск).

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