Объявление Дзюбы в составе "Арсенала" на матч с "Зенитом" в Туле встретили овациями

Нападающий "Арсенала" Артем Дзюба вышел в старте на матч 27-го тура чемпионата России против "Зенита". Фанаты тульской команды встретили овациями объявление диктором фамилии форварда в составе хозяев.

Арендованный "канонирами" у "Зенита" Дзюба имел право выйти на поле против питерского клуба при условии выплаты штрафа в 120 тысяч евро. Все подробности сделки – здесь.

Трансляция матча "Арсенал" - "Зенит"