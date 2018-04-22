14:02 | Футбол — РФПЛ

Объявление Дзюбы в составе "Арсенала" на матч с "Зенитом" в Туле встретили овациями


Нападающий "Арсенала" Артем Дзюба вышел в старте на матч 27-го тура чемпионата России против "Зенита". Фанаты тульской команды встретили овациями объявление диктором фамилии форварда в составе хозяев.

Арендованный "канонирами" у "Зенита" Дзюба имел право выйти на поле против питерского клуба при условии выплаты штрафа в 120 тысяч евро. Все подробности сделки – здесь.

Трансляция матча "Арсенал" - "Зенит"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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