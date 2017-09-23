Обследование Мариу Фернандеса подтвердило сотрясение головного мозга

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес прошел медицинское обследование, сообщает пресс-служба клуба. Оно подтвердило предварительный диагноз - сотрясение головного мозга. Отмечается, что самочувствие футболиста улучшилось.
Футболист получил травму после столкновения с Антоном Сосниным. Футболист не смог самостоятельно покинуть поле, его унесли на носилках. Вместо него на 28-й минуте на поле появился Кирилл Набабкин.
Напомним, матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" пройдет в среду, 27 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Трансляция матча "Динамо" - ЦСКА //
ФОТО Страшное столкновение. Травма Мариу Фернандеса и кровь Соснина
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/mario-fernandes-proshyel-obsledovanie/
Дядька
Так где прогноз на восстановление Фернандеса до матча с Манчестер-юнайтед?
22:29