Обследование Мариу Фернандеса подтвердило сотрясение головного мозга

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес прошел медицинское обследование, сообщает пресс-служба клуба. Оно подтвердило предварительный диагноз - сотрясение головного мозга. Отмечается, что самочувствие футболиста улучшилось.

Футболист получил травму после столкновения с Антоном Сосниным. Футболист не смог самостоятельно покинуть поле, его унесли на носилках. Вместо него на 28-й минуте на поле появился Кирилл Набабкин.

Напомним, матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" пройдет в среду, 27 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.