Общий вес изъятого у солиста "Би-2" наркотика составил 0,5 грамма

Солист группы "Би-2" Егор Бортник, известный как Лева Би-2, был привлечен московской полицией к административной ответственности за хранение марихуаны, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Общий вес изъятого у музыканта наркотика составил 0,5 грамма.

Задержанный перед матчем 29-го тура премьер-лиги между "Спартаком" и "Тереком" (3:0) музыкант минувшую ночь провел в здании столичного управления полиции на Петровке.

– Протокол об административном правонарушении направлен для принятия решения в суд, – отметили в полиции.

Напомним, что Егор Бортник был задержан при досмотре перед матчем, на который пытался попасть, чтобы поболеть за "Спартак" и отпраздновать чемпионство клуба. У него обнаружили вещество, похожее на марихуану. За незаконное хранение запрещенных веществ артисту может грозить штраф в пять тысяч рублей или даже лишение свободы на пятнадцать суток. При этом через два дня у группы "Би-2" должны начаться масштабные гастроли. Часть выступлений под угрозой срыва из-за инцидента.