Общество "Динамо"оспорит решение суда по делу Ташаева

Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" оспорит решение Арбитражного суда Москвы не удовлетворять иск к московскому "Динамо" и экс-полузащитнику команды Александру Ташаеву. Сегодня, 14 августа, инстанция признала законным пункт об отступных в контракте хавбека с бело-голубыми – этим летом 24-летний игрок перешел в "Спартак".

"Сегодняшнее решение арбитражного суда ВФСО "Динамо" обжалует в апелляционном порядке", – приводит ТАСС сообщение пресс-службы физкультурно-спортивного общества.

В этом сезоне Ташаев провел в составе "Спартака" три матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

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