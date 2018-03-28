Общество "Динамо" не вмешивается в переговоры команд по вопросу игры на новом стадионе

Спортивное общество "Динамо" не вмешивается в переговоры футбольного и хоккейного клубов по вопросу игры динамовских команд на площадках нового комплекса в Петровском парке, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя общества Владимира Стржалковского. Открытие стадиона планируетс к июню. Комплекс включает в себя футбольный и хоккейный стадионы под одной крышей.

- В этих переговорах каждая сторона заинтересована в том, чтобы заключить коммерчески более выгодное соглашение. Это деловые перегоры, и их ведет не общество "Динамо" а хоккейный и футбольный клубы - каждый по своей площадке. Мы в них не вмешиваемся, - сказал Стржалковский. - У клубов существуют бюджеты. Если будут очень большие траты на стадионы, то у них будет меньше денег на функционирование клубов. Строительство обошлось дорого, "Динамо" не тратило эти излишние средства. Должен быть найден компромисс, который будет в интересах в первую очередь развития спорта.