Общественный наблюдательный комитет Москвы: "Скоро Кокорина и Мамаева переведут из карантина в общие камеры"

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал "СЭ", что в ближайшие дни братьев Кокориным и Павла Мамаева могут перевести из карантинных камер московского СИЗО №2 "Бутырка" в обычные. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статье 213 УК РФ "Хулиганство", максимальный срок наказания – лишение свободы на срок до 7 лет.

Мамаев и Кокорины обвиняются в нападении на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

– Ребята могут находиться в карантинных камерах до 10 суток, потом их переведут в общие. Когда конкретно – в ближайшее время увидим. Это может произойти буквально на днях, все зависит от решения руководства СИЗО, – сказал Мельников.

– Как чувствуют себя заключенные и, особенно, брат Александра Кокорина – Кирилл, с которым из-за угнетенного состояния работали психологи?

– В целом все нормально. Они находятся в образцово-показательном отделении. В карантине наиболее хорошие условия – например, свежий ремонт. Туда регулярно приходят разнообразные делегации правозащитников, там все под контролем. Единственное – они очень переживают, в частности, Александр Кокорин – за брата, Павел Мамаев – за семью. Они извиняются перед обществом и родными, понимают, что натворили.

– Происходили ли в СИЗО какие-либо инциденты с участием Кокориных и Мамаева?

– Нет, по крайней мере, я не видел. Всех троих устраивают условия содержания.

– Поступали от них какие-то просьбы?

– Когда Мамаев и Александр Кокорин узнали, что можно ходить в спортзал, тут же заявили о желании туда записаться. Они сказали, что очень хотят продолжить профессиональную карьеру и планируют поддерживать форму занятиями в зале. (Иван Торопцев)