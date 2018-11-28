Общественная наблюдательная комиссия: "Все хотят знать, что происходит с Кокориным и Мамаевым за решеткой"

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева прокомментировала "СЭ" слова уполномоченной по правам человека в Москве Татьяны Потяевой, которая в интервью нашему изданию заявила, что сотрудники столичного СИЗО-2 "Бутырка" не жаловались на повышенное внимание к заключенным под стражу хавбеку "Краснодара" Павлу Мамаеву и форварду "Зенита" Александру Кокорину.

Ранее сама Меркачева утверждала, что сотрудники изолятора недовольны тем, что члены ОНК и правозащитники постоянно навещают футболистов. Напомним, что игрокам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Решением Тверского районного суда Мамаев и Кокорин помещены в СИЗО до 8 декабря.

– Понятно, что когда приходишь в СИЗО, членов ОНК спрашивают: "По каким камерам и арестантам пойдем? К Кокорину и Мамаеву?" Отвечаем: "Ну да".

Конечно, к ним есть повышенное внимание, тут скрывать нечего – персонажи-то интересные. Такие, за кем следит общество, и объективно есть спрос на информацию. Все хотят знать как Кокорин и Мамаев, что происходит с ними за решеткой. Знаете, как будто бы их посадили, чтобы народ мог наблюдать, как-то удовлетворить не просто свое любопытство, а желание, чтобы игроки понесли наказание. А арест уже сам по себе наказание. (Арман Мкртчян)