Общественная наблюдательная комиссия предлагает разрешить Кокорину и Мамаеву проводить открытие тренировки в СИЗО

Член Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников высказал "СЭ" идею об организации мастер-класса в СИЗО-2 "Бутырка" форвардом "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым. Оба находятся под стражей в качестве обвиняемых по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство".

– Почему бы не попросить Кокорина и Мамаева устроить с ними открытую тренировку для других заключенных? – говорит Мельников. – Ведь поступают жалобы от людей, которые не могут выйти длительное время в спортзал – месяц ждут посещения. А ведь есть и такие, кто из малоимущих семей, от кого-то отвернулись все – у них нет и 300 рублей на оплату занятия, и что им делать? Поэтому открытые тренировки были бы полезны и им, и футболистам. Конечно, вместе Кокорин и Мамаев проводить их не могут, но по очереди занятия можно было бы сделать. Нужно законодательно установить норму, разрешающую гражданам заниматься на спортивных площадках в СИЗО. (Игорь Новиков)