Общественная наблюдательная комиссия: "Подача апелляций на арест подняла настроение Кокорину и Мамаеву"

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал "СЭ", как форвард "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев, которые находятся в столичном СИЗО-2 "Бутырка", отнеслись к новости о том, что их адвокаты подали апелляции на арест. Их рассмотрят в пятницу, 19 октября.

- Подача апелляций была, в принципе, ожидаемой, потому что сторона защиты не согласна с мерой пресечения и выступала против, - сказал Мельников. – Понятно, что соответствующее ходатайство подали бы. Любое поданное в срок ходатайство для обвиняемого уже хорошая новость. Не сомневаюсь, что эта информация подняла настроение Кокорину и Мамаеву. Но они все равно очень переживают.

Футболисты взяты под стражу до 8 декабря по решению Тверского районного суда Москвы. Они обвиняются в совершении преступления по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство" после нападения на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на двух чиновников Минпромторга - Дениса Пака и Сергея Гайсина. (Игорь Новиков)

Развод, СИЗО и пьянство за рулем. Что не так с российскими футболистами?