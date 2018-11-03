Общественная наблюдательная комиссия: "Отправить футбольный мяч Кокорину и Мамаеву в СИЗО не получится"

Член Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников рассказал "СЭ" о том, какие посылки могут получать форвард "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев. Оба находятся под стражей в СИЗО-2 "Бутырка" в качестве обвиняемых по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство".

– Кокорин и Мамаев стали чаще стали ходить в зал, оба получают очень много писем, – сказал Мельников. – Посылки тоже можно передавать, но существуют ограничения на них – что можно передать, и общее количество вещей. Продукты питания не запрещено в интернет-магазине заказывать – там ограничений нет.

– Посылки им присылали?

– Передавали, но вопрос в том, что из этого доходит, а что – нет. Существует определенный порядок о приеме передач, там четко прописано, что можно и что нельзя. Передать вещи бывает непросто. Если кто-то хочет отправить футболистам спортивную форму, то это очень тяжело. И не факт, что примут. Могут оставить на складе и выдать уже после освобождения.

– Футбольный мяч нельзя отправить?

– Не получится, ведь это спортивный инвентарь, который в СИЗО передавать нельзя. Даже через благотворительную помощь это тяжело. В камеру мяч в любом случае не передадут. Хотя, на мой взгляд, чем больше у человека есть возможность заниматься спортом, тем лучше. Понятно, что в камере не поиграешь, не почеканишь, но во дворе во время прогулки – это вполне можно сделать. Это же тоже дополнительное время для занятия спортом. (Игорь Новиков)