Общеобразовательная школа "Локомотива" будет открыта 1 сентября

Президент "Локомотива" Илья Геркус сообщил, что общеобразовательная школа в структуре клуба будет торжественно открыта 1 сентября этого года. Общеобразовательная школа "Локомотива" была закрыта в 2014 году. Последние три года она была законсервирована.

- Школа готовится к началу учебного года, сформирован преподавательский состав, сверстан учебный план, готовы помещения и мебель, - цитирует ТАСС Геркуса. - Наша общеобразовательная школа - уникальный объект: академия, интернат и футбольные поля расположены с ней по соседству, нашим ребятам не придется тратить время на дорогу, кроме того, расписание уроков и тренировок не будут противоречить друг другу. И, конечно, мы самым внимательным образом относимся к качеству образования наших воспитанников. Базовые знания не менее важны, чем футбольная подготовка.

Во вторник состоялось совещание с директором школы Шамилем Сабитовым. Помимо текущих вопросов обсуждали порядок проведения торжественной линейки. Готовим праздник для ребят и их родителей.