Общее собрание клубов утвердило использование ВАР в чемпионате России

Общее собрание клубов российской премьер-лиги юридически утвердило использование системы видеоассистента арбитра (ВАР) в чемпионате России, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на главу РПЛ Сергея Прядкина. ВАР протестировали на матче 5-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Динамо" 25 августа.

- ВАР сегодня поддержали. Сегодня юридически утверждено общим собранием использование ВАР, - сказал Прядкин. - Не ясна была окончательная сумма всего этого. Сегодня мы услышали общую сумму - в районе 9-10 миллионов рублей на каждый клуб. И это не учитывая зарплаты арбитрам.

Поручили создать рабочую группу по этому вопросу. Клубы поддержали, что будет единый центр в Москве с видеоарбитрами. До Рождества рабочая группа должна нам представить отчет на эту тему.