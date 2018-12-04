15:46 | Футбол — РПЛ

Общее собрание клубов одобрило использование ВАР в чемпионате России

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Общее собрание клубов российской премьер-лиги юридически одобрило использование системы видеоассистента арбитра (ВАР) в чемпионате России, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на главу РПЛ Сергея Прядкина. ВАР протестировали на матче 5-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Динамо" 25 августа.

- ВАР сегодня поддержали. Сегодня юридически утверждено общим собранием использование ВАР, - сказал Прядкин. - Не ясна была окончательная сумма всего этого. Сегодня мы услышали общую сумму - в районе 9-10 миллионов рублей на каждый клуб. И это не учитывая зарплаты арбитрам.

Поручили создать рабочую группу по этому вопросу. Клубы поддержали, что будет единый центр в Москве с видеоарбитрами. До Рождества рабочая группа должна нам представить отчет на эту тему.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20181204/1146910468.html

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