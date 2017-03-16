Общая задолженность "Ростова" составляет 360 миллионов рублей

Общая задолженность "Ростова", включая налоги и премиальные игрокам и тренерам, составляет 360 миллионов рублей, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на правительство Ростовской области. По ходу прошлого сезона неоднократно сообщалось о долгах "Ростова" перед футболистами и тренерами, а минувшим летом РФС накладывал на клуб запрет на регистрацию игроков за просроченные выплаты по задолженностям и трансферам. В конце декабря 2016 года член совета директоров ростовчан Али Узденов заявил, что "Ростов" не имеет просроченных долгов, остались только текущие.