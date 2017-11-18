Обращение игроков "Анжи" перед матчем с "Локомотивом". Видео

Игроки "Анжи" перед матчем 17-го тура чемпионата России против "Локомотива" обратились к болельщикам с просьбой прийти на стадион и поддержать команду.

– Доброе утро, желто-зеленые! Уже завтра нашей команде предстоит тяжелое испытание – матч с лидером чемпионата московским "Локомотивом", – отмечается в сообщении. – Наши бойцы записали небольшое обращение ко всем болельщикам Анжи. Команда ждет вас завтра на трибунах "Анжи Арены". Дагестан, вперед!

Матч "Анжи" - "Локомотив" пройдет в воскресенье, 19 ноября, и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.