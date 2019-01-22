"Обошлись без травм". Мусаев подвел итоги первого сбора "Краснодара"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после товарищеского матча против "Базеля" (0:2) заявил, что его команда могла отыграться во втором тайме. Специалист также добавил, что футболисты "быков" выполнили весь запланированный объем работы на первом сборе.

- Была хорошая работа в прессинге в первом тайме. Мы заставляли соперника ошибаться, - сказал Мусаев в интервью клубной пресс-службе. - Расстраивает, что плохо распорядились моментами. Для концовки первого сбора выглядели хорошо. Во второй половине встречи ребятам не хватило сыгранности. Сами себе придумали два мяча. Хотя могли бы отыграться. Главный итог матча - нет травмированных.

Итог сбора? Мы выполнили тот объем работы, который запланировали. И обошлись без травм. В целом есть удовлетворение от проделанной работы.

"Краснодар" занимает 2-е место в премьер-лиге, имея в активе 33 очка после 17 туров. "Быки" на 1 балл отстают от идущего вторым "Зенита".

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