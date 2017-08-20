Оборона ЦСКА стала самой надежной среди выездных в чемпионате России

ЦСКА, сыграв вничью с "Уралом" (0:0) в матче 7-го тура чемпионата России, стал самой малопропускающей на выезде командой страны, сообщает официальный сайт армейцев. После того, как "Локомотив" пропустил три мяча от "Спартака" (4:3), а красно-синие не пропустили в Екатеринбурге, команды сравнялись по числу пропущенных мячей в гостевых играх (422 гола).

ЦСКА пропустил 422 мяча в 390 выездных встречах, а "Локомотив" - в 389. Таким образом, в среднем армейцы пропускают 1,082 гола за игру, а железнодорожники - 1,085.

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев провел 270-й "сухой" матч в карьере. Кроме того, голкипер догнал Валерия Минько по количеству игр против команды из Екатеринбурга (по 9).

Для Мариу Фернандеса эта игра стала 10-й в сезоне, которую он провел без замен. Фланговый защитник является единственным игроком ЦСКА, который провел все матчи от стартового до финального свистка.

37-я минута матча против "Урала" стала 40000-й для Алексея Березуцкого в официальных матчах за ЦСКА.

ЦСКА с "Уралом" не справился. И вот почему