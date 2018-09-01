Обляков заменит Дзагоева? Отвечает Роман Бабаев

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев​ в интервью "СЭ" подвел итоги летней трансферной кампании клуба. По его словам, качество проделанной работы покажет только время.

– Если бы "Уфа" прошла "Рейнджерс", ЦСКА вряд ли бы подписал Облякова?

– Наверное, да. Если бы "Уфа" пробилась в групповую стадию, думаю, приложила бы все усилия, чтобы сохранить состав. Переговоры получились непростыми и долгими. В принципе, понимание достигли быстро. Но существовало несколько условий, в том числе и выступление команды в еврокубках. Считаю, башкирский клуб очень достойно дебютировал в Европе и принес немало очков в копилку России. Молодцы, немного не хватило, чтобы пройти шотландцев. Теперь надеемся, что Ваня выйдет на другой уровень в ЦСКА. Он сейчас один из самых талантливых молодых российских игроков, в таком возрасте имеет за плечами серьезный багаж матчей в премьер-лиге.

– Есть мнение, что в будущем Обляков заменит Дзагоева.

– Я бы так не сказал. На мой взгляд, они играют по-разному, не очень похожие футболисты по своим качествам. В Алана мы по-прежнему верим. Сейчас он восстанавливается, надеюсь, что лечение принесет свои плоды. Поэтому в таком контексте трансфер Облякова мы не рассматривали. Тем более, у нас есть еще Костя Кучаев, который также пока не играет. Иван же, как я сказал, талантливый, перспективный полузащитник с российским паспортом, что тоже важно, так как к нам пришло немало иностранцев. (Виталий АЙРАПЕТОВ)