Обляков - об интересе ЦСКА: "Я в "Уфе", и меня все устраивает"

Полузащитник "Уфы" Иван Обляков сообщил, что никаких переговоров с ЦСКА у него не было. По его словам, слухи есть обо всех игроках.

– Я спокойно отреагировал на эту новость. Думаю, такие слухи есть обо всех игроках, – цитирует Облякова "Спорт Бизнес Online". - Бывает, что после них все взрывается или проходит спокойно, и никто даже не говорит об этом. Мне приятно, что есть интерес из топ-клуба, ничего больше сказать не могу. Никаких разговоров с клубом у меня не было.



Я в "Уфе", и меня все устраивает. В будущее не хочу заглядывать, как сложится жизнь, пока не знаю. О Европе или российских клубах надо говорить, если предложения поступят. Сначала надо доказать всё своей игрой, чтобы тобой интересовался любой клуб, а дальше посмотрим.