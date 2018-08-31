Обляков может перейти в ЦСКА за 4 миллиона евро

Как стало известно "СЭ", полузащитник "Уфы" Иван Обляков сегодня может стать игроком ЦСКА. Клубы ведут переговоры о трансфере, который может обойтись армейцам в 4 миллиона евро. Сам игрок подпишет долгосрочный контракт на - 4-5 лет.

Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко хорошо знаком с возможностями 20-летнего хавбека по совместной работе в "Уфе".

В текущем сезоне Обляков провел за уфимцев 11 матчей, забил один гол и отдал одну результатвную передачу. (Андрей СИЗЯКИН)

Обляков переходит из "Уфы" в ЦСКА? Реакция Газизова

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