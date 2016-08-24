Новичок "Анжи" Габриэль Обертан провел первую тренировку в составе своей новой команды, сообщает пресс-служба махачкалинцев. Напомним, что к онтракт с 27-летним французом, находившимся в статусе свободного агента, подписан сроком на два года. Последние пять сезонов Обертан провел в составе "Ньюкасла" , сыграв в прошлом чемпионате Англии пять матчей и сделав одну голевую передачу. Также в послужном списке Обертана значатся "Манчестер Юнайтед" , "Лорьян" и "Бордо" .

Габриэль #Обертан провел первую тренировку в #Анжи pic.twitter.com/0r0lXksYBG