19:08 24 августа | ФУТБОЛ — РФПЛ

Обертан провел первую тренировку в "Анжи"

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Новичок "Анжи" Габриэль Обертан провел первую тренировку в составе своей новой команды, сообщает пресс-служба махачкалинцев. Напомним, что контракт с 27-летним французом, находившимся в статусе свободного агента, подписан сроком на два года. Последние пять сезонов Обертан провел в составе "Ньюкасла", сыграв в прошлом чемпионате Англии пять матчей и сделав одну голевую передачу. Также в послужном списке Обертана значатся "Манчестер Юнайтед", "Лорьян" и "Бордо".

Габриэль #Обертан провел первую тренировку в #Анжи pic.twitter.com/0r0lXksYBG

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