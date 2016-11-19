Обертан и Бериша - в составе "Анжи" на матч с "Уфой"

Стали известны стартовые составы "Анжи" и "Уфы" на матч 14-го тура премьер-лиги.
"Анжи": Беленов, Мусалов, Лазич, Ямбере, Паршивлюк, Гасанов, Маевский, Тигиев, Бериша, Иличевич, Обертан. Запасные: Юрченко, Шафинский, Гаджибеков, Шандау, Эбесилио, Щербак, Георгиевский, Амаду, Газимагомедов, Яковлев, Будковский, Боли.
"Уфа": Лунев, Аликин, Никитин, Васин, Сысуев, Ванек, Сухов, Стоцкий, Игбун, Безденежных, Обляков. Запасные: Бородько, Марсинью, Диегу Карлос, Кротов, Зубарев, Сафрониди, Батютин.
Сергулет
Я не про этот матч. А вообще про переход на осень-футбол и про манежи(((( . На Урале сегодня -30С. Кто это придумал? Фамилия известна? Трава молчит. Её нет. Просто домысливаю, что вдруг Томь выйдет в ЛЕ )))). Сразу отдадут 0-3
16:24