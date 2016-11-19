16:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Обертан и Бериша - в составе "Анжи" на матч с "Уфой"

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Стали известны стартовые составы "Анжи" и "Уфы" на матч 14-го тура премьер-лиги.

"Анжи": Беленов, Мусалов, Лазич, Ямбере, Паршивлюк, Гасанов, Маевский, Тигиев, Бериша, Иличевич, Обертан. Запасные: Юрченко, Шафинский, Гаджибеков, Шандау, Эбесилио, Щербак, Георгиевский, Амаду, Газимагомедов, Яковлев, Будковский, Боли.

"Уфа": Лунев, Аликин, Никитин, Васин, Сысуев, Ванек, Сухов, Стоцкий, Игбун, Безденежных, Обляков. Запасные: Бородько, Марсинью, Диегу Карлос, Кротов, Зубарев, Сафрониди, Батютин.

Трансляция матча "Анжи" – "Уфа"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Сергулет

Я не про этот матч. А вообще про переход на осень-футбол и про манежи(((( . На Урале сегодня -30С. Кто это придумал? Фамилия известна? Трава молчит. Её нет. Просто домысливаю, что вдруг Томь выйдет в ЛЕ )))). Сразу отдадут 0-3

16:24

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