Обертан, Бериша и Паршивлюк - в стартовом составе "Анжи" на матч с "Уралом"

Стали известны стартовые составы "Урала" и "Анжи" на матч 7-го тура премьер-лиги.
"Урал": Арапов, Динга, Фонтанелло, Меркулов, Серченков, Кулаков, Фидлер, Емельянов, Павлюченко, Чантурия, Лунгу.
Запасные: Заболотный, Шубин, Данцев, Панков, Подоксенов, Павленко, Щербаков, Новиков, Коробов, Жуков, Ставпец, Конате.
"Анжи": Беленов, Менса, Ямбере, Лазич, Мусалов, Паршивлюк, Георгиевский, Маевский, Гасанов, Бериша, Обертан.
Запасные: Юрченко, Шафинский, Шандау, Тигиев, Щербак, Мутари, Газимагомедов, Иличевич, Кузьмин, Яковлев, Будковский.