16:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Обертан, Бериша и Паршивлюк - в стартовом составе "Анжи" на матч с "Уралом"

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Стали известны стартовые составы "Урала" и "Анжи" на матч 7-го тура премьер-лиги.

"Урал": Арапов, Динга, Фонтанелло, Меркулов, Серченков, Кулаков, Фидлер, Емельянов, Павлюченко, Чантурия, Лунгу.
Запасные: Заболотный, Шубин, Данцев, Панков, Подоксенов, Павленко, Щербаков, Новиков, Коробов, Жуков, Ставпец, Конате.

"Анжи": Беленов, Менса, Ямбере, Лазич, Мусалов, Паршивлюк, Георгиевский, Маевский, Гасанов, Бериша, Обертан.
Запасные: Юрченко, Шафинский, Шандау, Тигиев, Щербак, Мутари, Газимагомедов, Иличевич, Кузьмин, Яковлев, Будковский.

Трансляция матча "Урал" – "Анжи"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 7-й тур

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