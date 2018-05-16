"Обед за счет друга всегда приятен". Радимов встретился с Семаком

Бывший полузащитник и тренер "Зенита" Владислав Радимов в Инстаграме опубликовал фотографию с обеда с экс-хавбеком питерцев, главным тренером "Уфы" Сергеем Семаком. Бывшие футболисты отметили выступление команды последнего в чемпионате России - уфимцы заняли шестое место, которое позволило им пробиться во 2-й квалификационный раунд Лиги Европы.

"Обед за 6-е место и попадание в Кубок УЕФА (Радимов использовал старое название турнира, которое использовалось до 2009 года. - Прим. "СЭ") за счет друга всегда приятен", - написал Радимов.

На прошлой неделе стало известно, что Семак входит в список кандидатов на пост главного тренера "Зенита". В понедельник, 14 мая, специалист прибыл в Санкт-Петербург и посетил офис "Газпрома", где проходило заседание совета директоров клуба.

Публикация от Влад Радимов (@radimov02) 16 Май 2018 в 7:02 PDT

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