"О том, что случилось с Промесом, нам рассказал очевидец"

О случившемся со спартаковцем Квинси Промесом – драке на испанском острове Ибица и аресте – вчера в телепередаче VI Oranje Blijft Thuis рассказал голландский журналист Йохан Дерксен.

Корреспондент "СЭ" связался с редактором этой передачи Яном Хиллениусом, которому поступила информация из Испании.

– Нам про случившееся рассказал очевидец. Со слов которого мы все и рассказали – о драке с участием Квинси Промеса. Источник надежный, поэтому мы озвучили информацию в передаче, – сказал Хиллениус. – Но всех деталей у меня, конечно, нет. Все, что мы знали, уже огласили. Честно говоря, на данный момент мне неизвестно, где находится Квинси – в полиции или где-то еще. Если узнаете, пожалуйста, сообщите.

Промес отдыхал на Ибице вместе с экс-полузащитником сборной Голландии Весли Снайдером. Но тот вроде бы ушел еще до того, как возникла драка. В ходе инцидента пострадала жена Промеса, а также еще несколько людей, пытавшихся погасить конфликт. (Александр БОБРОВ)