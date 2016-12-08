19:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

О том, что Гончаренко возглавит ЦСКА, будет объявлено 12 декабря

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По данным "СЭ", в ближайший понедельник, 12 декабря, ЦСКА официально сообщит о начале сотрудничества с Виктором Гончаренко в качестве главного тренера команды. При этом уже сейчас у сторон есть принципиальная договоренность.

Напомним, что белорусский специалист сменит на этом посту Леонида Слуцкого, который покинул армейский клуб после матча Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (1:3).

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Kol1979

Надеюсь он будет и.о. Лёня вернись в сентябре!!!

21:21

shpasic

xD

20:13

баламошка

А до 12 декабря это будет Военной Тайной.

20:11

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