О чем думает Лодыгин? Фото

Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин в сториз своего Инстаграма опубликовал фотографию с тренировки своей команды. Он сопроводил запись эмодзи "Лошадь".
29 апреля "Зенит" проведет матч 28-го тура чемпионата России против ЦСКА. Встреча начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Отметим, 27-летний Лодыгин принял участие в трех последних матчах сине-бело-голубых в чемпионате России, в которых пропустил четыре мяча.
borismakunov
Народ недавно нашли уникальный способ как без диет, без спорта и без мед.препаратов сделать свое тело красивым и подтянутым.Я сразу решил протестировать и был в шоке: за 2 недели убрал пивное пузо и начали проступать кубики, подкачал руки и спину, и скинул даже пару килограмм. Теперь и жена захотела попробовать вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал да и цена вoпpоca кoпeeчнaя,а вычитал об этом способе здесь --- http://tok.pw/mblog
17:27
Andrey6201
Он дебил, причём неизлечимый! Ну почему Питерский климат так пагубно действует исключительно на футболистов?
17:25
баламошка
Он зоофил или што? Я недопонял.
17:16