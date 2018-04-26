17:04 | Футбол — РФПЛ

О чем думает Лодыгин? Фото

Скриншот сториз с Инстаграма Лодыгина.
Скриншот сториз с Инстаграма Лодыгина.
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Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин в сториз своего Инстаграма опубликовал фотографию с тренировки своей команды. Он сопроводил запись эмодзи "Лошадь".

29 апреля "Зенит" проведет матч 28-го тура чемпионата России против ЦСКА. Встреча начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Отметим, 27-летний Лодыгин принял участие в трех последних матчах сине-бело-голубых в чемпионате России, в которых пропустил четыре мяча.

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (3)
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borismakunov

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17:27

Andrey6201

Он дебил, причём неизлечимый! Ну почему Питерский климат так пагубно действует исключительно на футболистов?

17:25

баламошка

Он зоофил или што? Я недопонял.

17:16

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