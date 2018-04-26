О чем думает Лодыгин? Фото

Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин в сториз своего Инстаграма опубликовал фотографию с тренировки своей команды. Он сопроводил запись эмодзи "Лошадь".



29 апреля "Зенит" проведет матч 28-го тура чемпионата России против ЦСКА. Встреча начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.



Отметим, 27-летний Лодыгин принял участие в трех последних матчах сине-бело-голубых в чемпионате России, в которых пропустил четыре мяча.



