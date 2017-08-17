Ньянг отказался от перехода в "Спартак"?

Нападающий "Милана" М'Бай Ньянг на данный момент пока не принял окончательного решения о переходе в "Спартак", информирует Tuttomercatoweb. Отмечается, что нет никакой гарантии, что он прибудет на медобследование, которое запланировано на завтра в Риме.
Ранее сообщалось, что "Милан" и "Спартак" договорились о трансфере 22-летнего француза. По информации СМИ, сумма сделки должна составить 18 миллионов евро. Игроку предложили четырехлетний контракт с зарплатой в 3 миллиона евро за сезон, что в 2 раза выше его нынешней зарплаты.
Прошлый сезон Ньянг начинал в Италии, а зимой перебрался на правах аренды в "Уотфорд". На счету форварда в минувшем сезоне 2 гола и 2 голевые передачи в 16 матчах чемпионата Англии, а также 3 гола и 3 голевые передачи в 18 матчах чемпионата Италии.
Ньянг: вундеркинд и стритрейсер. "Спартаку" нужен нападающий или автогонщик?
Den211
да продайте уже Промеса чтоб не мучился и купите за 8 лямов условного Беляева. Или Нойштедтера. И сидите спокойно на 8м месте. Главное чтоб новости о сенсационных планах почаще были. И рубрику еженедельную сделать - они не захотели в Спартак. Там на целую лигу уже сейчас можно игроков набрать.
22:24
Sergey_msk
В идеале нужен: 1. Нападающий, но только с большим именем и забивной. 2. Плеймейкер. Важнейшая деталь для таких команд, как Спартак. 3. Центральный защитник. 4. Кто-то, кто смог бы заменить Самедова, типа второго Промеса, но на другой край.
22:24
Drek
Систему не видно в трансферной политике.Зачем сейчас нап или ЦЗ?? Когда провисает средняя линия.
22:12
Drek
Зачем так спешат с объявами трансферов в Спартак? Чтобы просто публику повеселить, а может еще для чего-то? Федун показывает народным всю свою страсть и самоотдачу по укреплению Спартака.Жаль,что на выходи одни Петковичи пока.
22:09
Sergey_msk
Только бы не пришел! Хотя, полагаю, Зенит что-то мутит... Как догадка, не утверждение, кто-то позвонил Ньянгу и попросил не переходить в Спартак, предложив ровно один лям за его отказ.
22:08
Гаттузо Крут!!!!!!#!
А черт!!!!! Плевал уже сего три раза ,чтобы не сорвалось.....Может еще все образуется. Надо чтобы Федунян еще ему ЗП добавил.
22:07
asc0002
Аххах Федун не может, Ньянг поможет )
22:03
Berkut-7
Держим кулаки за то, чтобы этого панка не было в Спартаке))
22:02
ustin007
Хоть бы отказался!!!
22:02
гаттузо туп
Хоть бы отказался!
22:00