Ньянг отказался от перехода в "Спартак"?

Нападающий "Милана" М'Бай Ньянг на данный момент пока не принял окончательного решения о переходе в "Спартак", информирует Tuttomercatoweb. Отмечается, что нет никакой гарантии, что он прибудет на медобследование, которое запланировано на завтра в Риме.

Ранее сообщалось, что "Милан" и "Спартак" договорились о трансфере 22-летнего француза. По информации СМИ, сумма сделки должна составить 18 миллионов евро. Игроку предложили четырехлетний контракт с зарплатой в 3 миллиона евро за сезон, что в 2 раза выше его нынешней зарплаты.

Прошлый сезон Ньянг начинал в Италии, а зимой перебрался на правах аренды в "Уотфорд". На счету форварда в минувшем сезоне 2 гола и 2 голевые передачи в 16 матчах чемпионата Англии, а также 3 гола и 3 голевые передачи в 18 матчах чемпионата Италии.

Ньянг: вундеркинд и стритрейсер. "Спартаку" нужен нападающий или автогонщик?