21:50 | Футбол — РФПЛ

Ньянг отказался от перехода в "Спартак"?

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Нападающий "Милана" М'Бай Ньянг на данный момент пока не принял окончательного решения о переходе в "Спартак", информирует Tuttomercatoweb. Отмечается, что нет никакой гарантии, что он прибудет на медобследование, которое запланировано на завтра в Риме. 

Ранее сообщалось, что "Милан" и "Спартак" договорились о трансфере 22-летнего француза. По информации СМИ, сумма сделки должна составить 18 миллионов евро. Игроку предложили четырехлетний контракт с зарплатой в 3 миллиона евро за сезон, что в 2 раза выше его нынешней зарплаты.

Прошлый сезон Ньянг начинал в Италии, а зимой перебрался на правах аренды в "Уотфорд". На счету форварда в минувшем сезоне 2 гола и 2 голевые передачи в 16 матчах чемпионата Англии, а также 3 гола и 3 голевые передачи в 18 матчах чемпионата Италии.

Ньянг: вундеркинд и стритрейсер. "Спартаку" нужен нападающий или автогонщик?

 

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Den211

да продайте уже Промеса чтоб не мучился и купите за 8 лямов условного Беляева. Или Нойштедтера. И сидите спокойно на 8м месте. Главное чтоб новости о сенсационных планах почаще были. И рубрику еженедельную сделать - они не захотели в Спартак. Там на целую лигу уже сейчас можно игроков набрать.

22:24

Sergey_msk

В идеале нужен: 1. Нападающий, но только с большим именем и забивной. 2. Плеймейкер. Важнейшая деталь для таких команд, как Спартак. 3. Центральный защитник. 4. Кто-то, кто смог бы заменить Самедова, типа второго Промеса, но на другой край.

22:24

Drek

Систему не видно в трансферной политике.Зачем сейчас нап или ЦЗ?? Когда провисает средняя линия.

22:12

Drek

Зачем так спешат с объявами трансферов в Спартак? Чтобы просто публику повеселить, а может еще для чего-то? Федун показывает народным всю свою страсть и самоотдачу по укреплению Спартака.Жаль,что на выходи одни Петковичи пока.

22:09

Sergey_msk

Только бы не пришел! Хотя, полагаю, Зенит что-то мутит... Как догадка, не утверждение, кто-то позвонил Ньянгу и попросил не переходить в Спартак, предложив ровно один лям за его отказ.

22:08

Гаттузо Крут!!!!!!#!

А черт!!!!! Плевал уже сего три раза ,чтобы не сорвалось.....Может еще все образуется. Надо чтобы Федунян еще ему ЗП добавил.

22:07

asc0002

Аххах Федун не может, Ньянг поможет )

22:03

Berkut-7

Держим кулаки за то, чтобы этого панка не было в Спартаке))

22:02

ustin007

Хоть бы отказался!!!

22:02

гаттузо туп

Хоть бы отказался!

22:00