15:40 | Футбол — РПЛ

"Ну разве не машина?" Точный удар Панюкова на тренировке "Урала"

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Официальный Твиттер "Урала" опубликовал видео гола российского нападающего Андрея Панюкова на тренировке "шмелей" на сборе в кипрском Пафосе. 24-летний форвард после навеса от партнера в падениии точно пробил в девятку ворот.

– Ну разве не машина, – добавил хэштег "Урал" в своем Твиттере. 

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