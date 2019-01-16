"Ну разве не машина?" Точный удар Панюкова на тренировке "Урала"

Официальный Твиттер "Урала" опубликовал видео гола российского нападающего Андрея Панюкова на тренировке "шмелей" на сборе в кипрском Пафосе. 24-летний форвард после навеса от партнера в падениии точно пробил в девятку ворот.

– Ну разве не машина, – добавил хэштег "Урал" в своем Твиттере.

Как "Урал" проводит зимние сборы? Ответ здесь