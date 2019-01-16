"Ну разве не машина?" Точный удар Панюкова на тренировке "Урала"

Официальный Твиттер "Урала" опубликовал видео гола российского нападающего Андрея Панюкова на тренировке "шмелей" на сборе в кипрском Пафосе. 24-летний форвард после навеса от партнера в падениии точно пробил в девятку ворот.
– Ну разве не машина, – добавил хэштег "Урал" в своем Твиттере.
Как "Урал" проводит зимние сборы? Ответ здесь
✂️✂️#НуРазвеНеМашина pic.twitter.com/mwu3Owcjcj– ФК Урал (@FCURAL) 16 января 2019 г.
Опрос
Кто главный претендент на победу в Олимп-Кубке России-2018/19?
Загрузка...