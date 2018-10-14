17:39 14 октября | Футбол — РПЛ

НТВ: Тигиев хамил и угрожал связями при задержании

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Защитник "Крыльев Советов"  Георгий Тигиев был задержан за вождение в нетрезвом состоянии. Как утверждает НТВ, 23-летний футболист при задержании вел себя агрессивно, употреблял нецензурные выражения и угрожал связями.

Ранее НТВ сообщал, что в крови Тигиева был обнаружен амфетамин. 

В текущем сезоне Тигиев провел один матч в Олимп-Кубке России и вышел в добавленное время в одной встрече премьер-лиги.

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