Нойштедтер утверждает: его не звали в Россию. А как же "Спартак"?!

Защитник сборной России Роман Нойштедтер отрицательно ответил на вопрос "СЭ" о том, возможен ли был его переход в российские клубы минувшим летом и зимой. В частности, в СМИ шла речь о вероятном трансфере футболиста в "Спартак".

– Правда ли была возможность вашего возвращения в российский чемпионат зимой либо летом?

– Не было.

– То есть на вас никто не выходил и вы не могли вернуться в Россию?

– Нет.

– А этим летом такие варианты тоже не будете рассматривать?

– (отрицательно качает головой). Я сейчас здесь и не думаю, что будет летом. У меня еще год контакта, это все знают. А там посмотрим. (Дмитрий СИМОНОВ)