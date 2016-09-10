14:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Новый стадион в Петербурге примет матчи "Зенита" в апреле-мае 2017 года

0
0
0
3

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, когда новый стадион в Петербурге примет первые матчи. По его словам, это произойдет весной 2017 года, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

- Когда на стадионе на Крестовском будут проведены первые матчи?

- Даты игр вы можете посмотреть на сайте РФПЛ. Это апрель-май 2017 года. "Зенит" будет играть с "Тереком", "Уралом" и "Краснодаром".

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Очень плохой мальчик

Почему так быстро? Непорядок).

15:01

shpasic

да-да, конечно!)

14:56

изсибири

Однако Терек - главный первооткрыватель новых стадионов в чемпионате 2016/2017 годов!

14:44

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ