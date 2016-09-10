Новый стадион в Петербурге примет матчи "Зенита" в апреле-мае 2017 года

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, когда новый стадион в Петербурге примет первые матчи. По его словам, это произойдет весной 2017 года, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.
- Когда на стадионе на Крестовском будут проведены первые матчи?
- Даты игр вы можете посмотреть на сайте РФПЛ. Это апрель-май 2017 года. "Зенит" будет играть с "Тереком", "Уралом" и "Краснодаром".
Очень плохой мальчик
Почему так быстро? Непорядок).
15:01
shpasic
да-да, конечно!)
14:56
изсибири
Однако Терек - главный первооткрыватель новых стадионов в чемпионате 2016/2017 годов!
14:44