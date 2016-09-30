Новый стадион "Краснодара" получил от РФС сертификат соответствия высшей категории

Новый стадион футбольного клуба "Краснодар" получил от комиссии Российского футбольного союза сертификат соответствия высшей категории.

Сертификат выдан на срок с 29 сентября 2016 года по 29 сентября 2019 года, – сообщает официальный сайт "Краснодара". Первый официальный матч на новой арене состоится 9 октября – сборная России сыграет товарищеский матч с командой Коста-Рики.