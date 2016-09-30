19:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Новый стадион "Краснодара" получил от РФС сертификат соответствия высшей категории

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Новый стадион футбольного клуба "Краснодар" получил от комиссии Российского футбольного союза сертификат соответствия высшей категории.

Сертификат выдан на срок с 29 сентября 2016 года по 29 сентября 2019 года, – сообщает официальный сайт "Краснодара". Первый официальный матч на новой арене состоится 9 октября – сборная России сыграет товарищеский матч с командой Коста-Рики.

Дополнительная информация

http://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=127212

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Супершвайни

Стадион есть, болел нет) Надо нарисовать)))

20:44

баламошка

Ещё бы не так.

20:40

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