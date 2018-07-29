Новый шмель "Урала". Теперь он выглядит так

"Урал" представил нового маскота команды. Талисман впервые отрботал на матче чемпионата России против "Анжи".
"Талисману футбольного клуба "Урал" Шмелю уже 13 лет. Он вырос и окреп. Превратился из добродушного маленького шмелёнка во взрослого юношу, который готов постоять за честь клуба и стать для самых маленьких болельщиков не просто другом, но и защитником", - говорится в заявлении клуба.
1. Сделать селфи с нашим новым талисманом - Шмелем! И конечно, с его подругами☺️ pic.twitter.com/aEGEqKHPtt– ФК Урал (@FCURAL) 29 июля 2018 г.
Ранее маскот "Урала" выглядел так.
Чемпионат мира набирает обороты и наверняка каждый из вас определил для себя несколько сборных команд, за кого можно болеть помимо сборной своей страны 🇷🇺 Пишите в комментариях за кого болеете? // what team do you support during #FIFA2018? ⚽️ ——- #peru #fraper #шмель #екатеринбург #чм2018 #фкурал #fcural