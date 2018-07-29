19:37 | Футбол — РПЛ

Новый шмель "Урала". Теперь он выглядит так


"Урал" представил нового маскота команды. Талисман впервые отрботал на матче чемпионата России против "Анжи".

"Талисману футбольного клуба "Урал" Шмелю уже 13 лет. Он вырос и окреп. Превратился из добродушного маленького шмелёнка во взрослого юношу, который готов постоять за честь клуба и стать для самых маленьких болельщиков не просто другом, но и защитником", - говорится в заявлении клуба.  

 

Ранее маскот "Урала" выглядел так.

 

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