Новый отель "Локомотива" на сборе в Катаре. Это просто фантастика

"Локомотив", находящийся на сборе в Катаре, переехал в другой отель, информирует пресс-служба клуба. Как отмечается, он расположен в шаговой доступности к полям, где будет играть и тренироваться команда до конца сбора.
Напомним, что "Локомотив" примет участие в "Фонбет Кубке Матч Премьер". На турнире также сыграют "Зенит", "Спартак" и "Ростов".
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Переехали в отель, расположенный в шаговой доступности к полям, где будем играть и тренироваться до конца сбора. Да, это отель 😱#РЖДТренировочныеСборы 🇶🇦 pic.twitter.com/HzlyoypoCn– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 20 января 2019 г.
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