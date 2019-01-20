Новый отель "Локомотива" на сборе в Катаре. Это просто фантастика

"Локомотив", находящийся на сборе в Катаре, переехал в другой отель, информирует пресс-служба клуба. Как отмечается, он расположен в шаговой доступности к полям, где будет играть и тренироваться команда до конца сбора.

Напомним, что "Локомотив" примет участие в "Фонбет Кубке Матч Премьер". На турнире также сыграют "Зенит", "Спартак" и "Ростов".

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