Новый главный тренер "Анжи" Адиев: "Большая честь тренировать такой большой клуб"

Новый главный тренер "Анжи" Магомед Адиев признался, что для него является большой честью возглавить махачкалинскую команду. Сегодня 40-летний специалист заключил с клубом двухлетний контракт.

– Для меня большая честь и большая ответственность, что президент "Анжи" Осман Гаирбекович Кадиев доверил тренировать такой большой клуб. "Анжи" – всемирный бренд, до меня здесь работали большие тренеры, – сказал Адиев в интервью РИА Новости. – Отдельную благодарность хотел бы выразить президенту "Ахмата" Магомеду Хожахмедовичу Даудову, он меня понял. Несмотря на то, что был действующий контракт, отпустил в самостоятельное плавание.

Адиев ранее работал в тренерском штабе "Ахмата".