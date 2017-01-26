Новый генеральный директор "Ростова" будет назначен в течение месяца

Первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов, который с августа 2016 года занимается стабилизацией дел в "Ростове", сообщил, что новый генеральный директор клуба будет назначен в течение месяца. Занимавший с июля должность генерального директора "Ростова" Владимир Крупин покинул этот пост во вторник 24 января, перейдя на работу заместителем губернатора. Временно исполняющим обязанности гендиректора стал начальник билетного отдела Роман Ткаченко.

– По кандидатуре нового генерального директора совет директоров клуба проводит консультации, – цитирует "Р-Спорт" Гуськова. – Чтобы не парализовать работу клуба, должность займет исполняющий обязанности гендиректора, а затем в течение месяца будет подобрана кандидатура человека, который будет работать в этой должности на постоянной основе.