13:53 26 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Новый генеральный директор "Ростова" будет назначен в течение месяца

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Первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов, который с августа 2016 года занимается стабилизацией дел в "Ростове", сообщил, что новый генеральный директор клуба будет назначен в течение месяца. Занимавший с июля должность генерального директора "Ростова" Владимир Крупин покинул этот пост во вторник 24 января, перейдя на работу заместителем губернатора. Временно исполняющим обязанности гендиректора стал начальник билетного отдела Роман Ткаченко.

– По кандидатуре нового генерального директора совет директоров клуба проводит консультации, – цитирует "Р-Спорт" Гуськова. – Чтобы не парализовать работу клуба, должность займет исполняющий обязанности гендиректора, а затем в течение месяца будет подобрана кандидатура человека, который будет работать в этой должности на постоянной основе.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170126/1115432789.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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wowaizrostowa73

Что-то Рохус в прошлый раз ушёл от нас как-то нехорошо, нужен ли он нам ?

14:25 26 января

Lars Berger

Шох?)

13:56 26 января

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