15:21 | Футбол — РФПЛ

Новым гендиректором "Динамо" с большой долей вероятности станет Андрей Милькин

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Как стало известно "СЭ", новым генеральным директором ФК "Динамо" с большой долей вероятности будет назначен руководитель УК "Новогорск-Динамо" Андрей Милькин.

Решение о смене гендиректора "Динамо" будет принято на заседании совета директоров клуба, которое пройдет сегодня. С осени 2016 года гендиректором бело-голубых является Евгений Муравьев.

"Динамо" занимает 12-е место в чемпионате России сезона-2017/18, в 22 матчах набрав 24 очка. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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egoshin-alex

В сотый раз один и тот же сценарий...

16:27

fedland

Судьбоносное назначение. Можно было рассмотреть кандидатуры уборщицы, садовника, сторожа, повара, водителя автобуса...

16:11

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